Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı gerçekleşti. Ardından sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan sınavın sonuçları merak konusu haline geldi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022!

27 Ağustos 2022 tarihinde ÖGG sınavı uygulanmıştı şimdi ise adaylar ÖGG sınav sonuçlarını bekliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi aracılığı ile duyuracak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022!

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 16 Eylül tarihinde açıklanacak. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizin devamında yer almakta.

ÖGG SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavına giren adaylar 16 Eylül'de açıklanacak sınav sonuçlarının ardından itiraz edebilme hakkına sahip. İtiraz etmek ve itiraz ücreti yatırmak için belirlenen tarihler ise 19- 21 Eylül tarihleri arasında olacak.

DİĞER ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Ekim 2022 tarihinde olacak.

Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı ise 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.