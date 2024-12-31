O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 kim 1. oldu, kim kazandı?

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda şampiyon merak edildi. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 kim 1. oldu, kim kazandı

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ KİM?

Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI?

MERT TURAK

BERİL POZAM - ERSİN ARICI

ESRA BİLGİÇ

BARIŞ KILIÇ

MİNA DEMİRTAŞ

DOĞUKAN GÜNGÖR

ASLIHAN GÜNER

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

SILA TÜRKOĞLU

ALEYNA TİLKİ

DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU

NALET BEBE

BURAK KUT

DİREN POLATOĞULLARI

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

BERFU - ESER YENENLER

GİRAY ALTINOK

O SES TÜRKİYE KİM ŞAMPİYON KİM OLDU?

O Ses Türkiye birincisi bu akşam açıklanacak.