O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 kim 1. oldu, kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyenler şampiyon oldu merak etti. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 kim 1. oldu, kim kazandı
Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda şampiyon merak edildi. Peki, O Ses Türkiye YILBAŞI 2025 kim 1. oldu, kim kazandı
O SES TÜRKİYE JÜRİSİ KİM?
Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.
O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI?
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ
MİNA DEMİRTAŞ
DOĞUKAN GÜNGÖR
ASLIHAN GÜNER
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
SILA TÜRKOĞLU
ALEYNA TİLKİ
DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
NALET BEBE
BURAK KUT
DİREN POLATOĞULLARI
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
BERFU - ESER YENENLER
GİRAY ALTINOK
O SES TÜRKİYE KİM ŞAMPİYON KİM OLDU?
O Ses Türkiye birincisi bu akşam açıklanacak.