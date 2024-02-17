Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları

Numerolojinin ana teması sayılardır. Sayıların bilimi olarak tanımlanıyor. Numerolojiye göre her şeyin bir anlamı vardır ve her şey sayısal düzene bağlıdır. Sayıların anlamlarının insan kişiliği, yaşam yoluyla bağlantılı olduğuna inanılır ve bunları anlamlandırmaya çalışılır. Numerolojinin anlamı nedir? Numeroloji ne işe yarar?

NUMEROLOJİ NEDİR?

Sayıların bilimi ve sayıların evrensel dili olarak tanımlanan bir alandır. Numeroloji bir tipoloji sistemidir. Bu sistemde sayıların enerjisi olduğu savunulur. Sayıların belirli anlamları olduğuna inanılır ve bu anlamlara göre hesap yaparak kişilerin kişiliğini ve kaderini hesaplamak numerolojidir. Buna İslam kültüründe ebced denirken avrupada numeroloji adını alır. Sayılar gibi harflere de anlam yüklenir. Numerolojide adınız soyadınız ve doğum tarihinizde bulunan sayılar ve harfler hesaplanır ve kişinin yaşam amacı, şifresi hakkında tahminler edilir. Numeroloji ile öne çıkan özelliklerinizi, zayıf yönlerinizi görebilir kendinizi geliştirebilirsiniz. Doğum tarihinizle yapılan hesaplama sonucu çıkan sayı sizin şans numaranız olur ve önemli işleriniz için gün seçerken bu sayıyı önemsersiniz. Pisagor tekniği ile doğum tarihinizi tek haneli sayı haline getirerek hayatınızda yaşayabileceğiniz önemli tarihleri ve size olacak etkisini tahmin edebilirsiniz. Numeroloji sayesinde zayıf yönlerinizi öğrenip kendizini geliştirebilirsiniz, hayatınızın hangi alanında sıkıntı yaşayacağınızı öğrenebilir, önemli olaylar için doğru zamanı bulabilirsiniz. Pisagor'un 22 sayısına ayrı önem vermesiyle başlayan numeroloji sistemi günümüze kadar şekillenerek gelmiştir.

NUMEROLOJİ NASIL HESAPLANIR?

Sistemde 1'den 9'a kadar olan sayıların bir anlamı vardır. 11 ve 22 sayısının anlamı değişmez. Doğum tarihinizi tek haneli sayı haline getirmek ilk adımdır. Örneğin 15.05.1996 tarihinde doğan kişinin numeroloji değerine bakacak olursak:

1+5+5+1+9+9+6 = 36

Çıkan iki basamaklı sayıyı da tek haneli hale getirmeliyiz.

3+6=9 sayısına ulaştık. Kişinin numerolojik değeri 9'dur.

NUMEROLOJİ SAYILARIN ANLAMI

• 1 sayısı: Kendine önem veren, bağımsız, egosu yüksek kişiler olarak tanımlanır. Kişide liderlik özelliği vardır. Aceleci bir tutum verebilir

• 2 sayısı: Aşırı hassas, bağımlılık, sevgi, dürüstlük, anlayış sahibi, sezgisi yüksek kişilerdir. Detayları fazla incelemekten kaçınmalılardır.

• 3 sayısı: Arkadaş canlısı, herkesle anlaşabilen, dışa dönük, yüzeysel bakan, eğlenmeyi seven kişilerdir. Disiplin konusuna dikkat etmesi gerekir.

• 4 sayısı: Başarıyı önemseyen, sağlam, kararlı, pratik kişilerdir.

• 5 sayısı: Uyumlu, gezgin ruhlu kişilerdir. İkna kabiliyeti yüksektir ve cesurlardır. Odaklanma konusunda dikkatli olmalılardır.

• 6 sayısı: Her türlü durumla ilgilenen, aşkı önemseyen, anlayışlılığa sahip, sahiplenici, sıcak kişilerdir. Kendisinin enerjisini düşürmemeye dikkat etmelidir.

• 7 sayısı: Zeki, sır saklayabilen, ruhsallıkla ilgilenen kişilerdir. Dışarıya karşı uzak durmaya dikkat etmelidir.

• 8 sayısı: Organize edebilen, yöneticilikte başarılı olma potansiyeli taşıyan, kararlı kişilerdir. Kariyeri önemlidir. Duygusuzluktan uzak durmalıdırlar.

• 9 sayısı: İnssanlığı önemseyen, duygusal, duyarlılığı gelişmiş olan, yaratıcı kişilerdir.

• 11 sayısı: Sezgisi yüksek, öngörüleri tutarlı ve hayalperest kişilerdir. Gerginlikten kaçınmalılar.

• 22 sayısı: Maddiyet konusunda şanslı, pratik ve idealist kişilerdir. Geleceği düşünmekten uzak durmalılar.