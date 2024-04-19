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Noterler Cumartesi günü açık mı? Noterler Cumartesi günü çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

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Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar tarafından Noterler cumartesi açık mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Hafta içinde noter işlemlerini gerçekleştiremeyen kişiler Noterler cumartesi açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Noterler cumartesi açık mı? Noterler cumartesi günü çalışıyor mu?

Noterler cumartesi açık mı? Sorusu, cumartesi günü noterde işlem yapmak isteyenler tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemlerin yapıldığı noterler, 2019 yılından beri hafta sonu günlerinde 'nöbetçi noter' uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki, Noterler cumartesi açık mı? Noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte Cumartesi günü noter çalışma saatleri!

NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. Buna göre kurumun resmi internet sitesi öğrenebileceğiniz nöbetçi noter ile cumartesi günü işlemlerinizi halledebilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor. Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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