Haberler

Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?

Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk rap müziğinin en iddialı isimlerinden biri olarak tanınan Norm Ender, kendine özgü tarzı, sivri dili ve ezber bozan şarkılarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, müzik kariyerinde hem sert eleştirileri hem de büyük başarılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?

Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Norm Ender, müzik kariyerindeki çıkışları ve tartışma yaratan şarkı sözleriyle sık sık gündeme geliyor. Kimi zaman eleştirilen, kimi zaman övgü toplayan sanatçı, tarzı ve duruşuyla müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Peki, Norm Ender kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik yolculuğu nasıl başladı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NORM ENDER KİMDİR?

Gerçek adı Ender Eroğlu olan ve sahne adıyla "Norm Ender" olarak tanınan sanatçı, Türk rap müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biridir. 25 Mart 1985 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Norm Ender, müzikle çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamıştır. 10 yaşında Cartel grubunun müziğiyle tanışarak rap'e ilgi duyan sanatçı, kendi tarzını oluşturma yolunda erken adımlar atmıştır.

NORM ENDER KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Norm Ender, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?

NORM ENDER NERELİ?

Norm Ender, İzmir'in Bornova ilçesinde doğup büyümüştür. Müzik kariyerine de doğduğu şehirde, yerel sahnelerde ve diskolarda rap yaparak adım atmıştır.

NORM ENDER'İN KARİYERİ

Rap müziğe ilgisi lise yıllarında artan Norm Ender, 1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte "Norm" adında bir grup kurdu. 2001'de ilk profesyonel rap çalışmasını yayınladı. 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye yarışmasıyla televizyon dünyasında tanındı; ancak yarışmada pop müzik söylemesi istenince programdan ayrılarak İzmir'e döndü. Bu dönemde yaşadıklarını eleştiren "Rap Dersi" şarkısını yazdı.

2006 yılında yayınladığı "Eksik Etek" adlı parçası, internette milyonlarca kez dinlenerek Türkiye'de bir fenomen haline geldi. Şarkının sözleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açsa da, Norm Ender bu çıkışıyla rap dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010 yılında İçinde Patlar ve Enderground adlı albümlerini çıkardı. 2017 yılında "Aura" adlı yasal albümüyle müzik sahnesine güçlü bir dönüş yaptı. 2019'da yayımladığı "Mekanın Sahibi" parçası, büyük yankı uyandırarak hem listelerde zirveye oturdu hem de Türk rap müziğinde yeni bir tartışma başlattı.

Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?

NORM ENDER'İN ŞARKILARI

Norm Ender'in kariyerinde öne çıkan şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

  • Kinim (2002)
  • Tekir (2007)
  • İçinde Patlar (Remix) (2010)
  • Çıktık Yine Yollara (2011)
  • Deli (2017)
  • Kaktüs (2017)
  • Mekanın Sahibi (2019)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.