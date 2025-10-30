Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında, nereli, şarkıları?

Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Norm Ender, müzik kariyerindeki çıkışları ve tartışma yaratan şarkı sözleriyle sık sık gündeme geliyor. Kimi zaman eleştirilen, kimi zaman övgü toplayan sanatçı, tarzı ve duruşuyla müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Peki, Norm Ender kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik yolculuğu nasıl başladı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NORM ENDER KİMDİR?

Gerçek adı Ender Eroğlu olan ve sahne adıyla "Norm Ender" olarak tanınan sanatçı, Türk rap müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biridir. 25 Mart 1985 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Norm Ender, müzikle çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamıştır. 10 yaşında Cartel grubunun müziğiyle tanışarak rap'e ilgi duyan sanatçı, kendi tarzını oluşturma yolunda erken adımlar atmıştır.

NORM ENDER KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Norm Ender, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

NORM ENDER NERELİ?

Norm Ender, İzmir'in Bornova ilçesinde doğup büyümüştür. Müzik kariyerine de doğduğu şehirde, yerel sahnelerde ve diskolarda rap yaparak adım atmıştır.

NORM ENDER'İN KARİYERİ

Rap müziğe ilgisi lise yıllarında artan Norm Ender, 1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte "Norm" adında bir grup kurdu. 2001'de ilk profesyonel rap çalışmasını yayınladı. 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye yarışmasıyla televizyon dünyasında tanındı; ancak yarışmada pop müzik söylemesi istenince programdan ayrılarak İzmir'e döndü. Bu dönemde yaşadıklarını eleştiren "Rap Dersi" şarkısını yazdı.

2006 yılında yayınladığı "Eksik Etek" adlı parçası, internette milyonlarca kez dinlenerek Türkiye'de bir fenomen haline geldi. Şarkının sözleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açsa da, Norm Ender bu çıkışıyla rap dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010 yılında İçinde Patlar ve Enderground adlı albümlerini çıkardı. 2017 yılında "Aura" adlı yasal albümüyle müzik sahnesine güçlü bir dönüş yaptı. 2019'da yayımladığı "Mekanın Sahibi" parçası, büyük yankı uyandırarak hem listelerde zirveye oturdu hem de Türk rap müziğinde yeni bir tartışma başlattı.

NORM ENDER'İN ŞARKILARI

Norm Ender'in kariyerinde öne çıkan şarkıları arasında şunlar yer alıyor: