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Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024?

Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024?
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Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir. Bu komitenin üyeleri Norveç parlamentosu tarafından seçilir. Peki, Nobel Barış Ödülü kim kazandı?

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir. Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024?

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir.

Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir. Bu komitenin üyeleri Norveç parlamentosu tarafından seçilir.

NOBEL BARIŞ KİM KAZANDI?

Nobel Barış bu hafta içerisinde açıklanacak. Aralık ayında ödü sahibine teslim edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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