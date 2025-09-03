No system is safe, ne demek?

Özellikle aynı anda farklı uygulamalarda "NO SYSTEM IS SAFE" ifadesinin görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar, Domino's uygulamasında da benzer bir bildirim aldıklarını aktarıyor. Öte yandan, ilk kez karşılaşanlar için Nays Kart'ın ne olduğu da ayrıca merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, "No system is safe" tam olarak neyi ifade ediyor?

NO SYSTEM İS SAFE, NE DEMEK?

"No system is safe" ifadesi, hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığı anlamına gelir.

Anlamı

• Bu söz genellikle siber güvenlik bağlamında kullanılır.

• Ne kadar güçlü önlemler alınsa da, her sistemin bir şekilde açığı, zayıf noktası veya kırılma ihtimali vardır.

• Güvenlik uzmanları bu ifadeyi, sürekli olarak tehditlere karşı tetikte olunması gerektiğini vurgulamak için kullanır.

Kullanıldığı Alanlar

1. Siber Güvenlik : Hacker saldırıları, veri ihlalleri, yazılım açıkları.

2. Fiziksel Güvenlik: Kasalar, kilitler, güvenlik kameraları bile tamamen kusursuz değildir.

3. Genel Uyarı: "Her ihtimale hazırlıklı olun" mesajı vermek için.

Yani "no system is safe", sistemin adı ne olursa olsun %100 güvenli olamayacağını, her zaman bir risk bulunduğunu anlatır.