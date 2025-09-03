Haberler

No system is safe, ne demek?

No system is safe, ne demek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde farklı markaların mobil uygulamalarından kullanıcıların telefonlarına dikkat çekici bildirimler gitmeye başladı. "No system is safe" şeklinde paylaşılan bu mesaj, birçok kişinin ilgisini uyandırarak ifadenin ne anlama geldiğini araştırmasına neden oldu.

Özellikle aynı anda farklı uygulamalarda "NO SYSTEM IS SAFE" ifadesinin görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar, Domino's uygulamasında da benzer bir bildirim aldıklarını aktarıyor. Öte yandan, ilk kez karşılaşanlar için Nays Kart'ın ne olduğu da ayrıca merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, "No system is safe" tam olarak neyi ifade ediyor?

NO SYSTEM İS SAFE, NE DEMEK?

"No system is safe" ifadesi, hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığı anlamına gelir.

Anlamı

• Bu söz genellikle siber güvenlik bağlamında kullanılır.

• Ne kadar güçlü önlemler alınsa da, her sistemin bir şekilde açığı, zayıf noktası veya kırılma ihtimali vardır.

• Güvenlik uzmanları bu ifadeyi, sürekli olarak tehditlere karşı tetikte olunması gerektiğini vurgulamak için kullanır.

No system is safe, ne demek?

Kullanıldığı Alanlar

1. Siber Güvenlik : Hacker saldırıları, veri ihlalleri, yazılım açıkları.

2. Fiziksel Güvenlik: Kasalar, kilitler, güvenlik kameraları bile tamamen kusursuz değildir.

3. Genel Uyarı: "Her ihtimale hazırlıklı olun" mesajı vermek için.

Yani "no system is safe", sistemin adı ne olursa olsun %100 güvenli olamayacağını, her zaman bir risk bulunduğunu anlatır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim'de

Kayyum kararının ardından CHP İstanbul'da kritik tarih belli oldu
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

İş insanının cansız bedeni günler sonra denizden çıkarıldı
4 uygulamaya aynı bildirim gitti, ünlü marka ve kurumlar hacklendi

Gelen mesaj kafaları karıştırdı! O uygulamalar hacklendi mi?
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.