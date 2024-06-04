Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları

Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Niyazi Gül Dörtnala hakkında merak edilen konuları sizler için derledik. Peki, Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ne, oyuncuları kim?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

Sevilen oyuncu Ata Demirer'in 15 yıl önce Korsan TV'de skeçler halinde televizyon ekranlarında sergilediği ilk yerleşik tiplemelerinden biri olan Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini ise Ata Demirer'in projelerinden aşinası olduğumuz Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmi Niyazi Gül Dörtnala'nın büyük kısmı İzmir'de gerçekleştirildi. Bir bölümü de Torbalı'da yapıldı.