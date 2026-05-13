Nilüfer'in altyapısı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde içme suyu ve yağmur suyu altyapısını güçlendirerek, bölgedeki sorunların önüne geçmeyi hedefliyor. Yolçatı ve Akçalar mahallelerinde önemli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bursa'yı altyapı yatırımlarıyla daha güçlü ve sağlıklı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde içme suyu ve yağmur suyu altyapısını güçlendiriyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinin farklı mahallelerindeki altyapı işlemlerini ara vermeden sürdürüyor. Yolçatı Mahallesi'nde 400 metre kanalizasyon hattı ile 250 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlanırken, Akçalar Mahallesi'nin muhtelif sokak ve caddelerinde 600 metre kanalizasyon ve 500 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve yağış kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altyapı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yolçatı Mahallesi Muhtarı Halil Kaya, hizmetlerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
