Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a düzenlenen gece operasyonunda Kudüs Gücü 840. Birim Komutanı Asgar Bakri ile Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi’nin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in saldırılarını sürdüreceğini belirten Netanyahu’nun sözleri, bölgede gerilimin daha da artabileceğine işaret etti.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün 840. Birim Komutanı Asgar Bakri'nin öldürüldüğünü duyurdu.
  • Netanyahu, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.
  • Netanyahu, İsrail'in tüm cephelerde operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik gece operasyonunda Devrim Muhafızları’na bağlı iki üst düzey ismin öldürüldüğünü açıkladı. Netanyahu’nun açıklamaları, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI HEDEF ALINDI

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün 840. Birim Komutanı Asgar Bakri’nin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Bakri’nin dünya genelinde Yahudi ve İsrailli hedeflere yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdü.

İSTİHBARAT BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Başbakanı ayrıca, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi’nin de öldürüldüğünü açıkladı. Hademi’nin, selefinin öldürülmesinin ardından kısa süre önce göreve getirildiği belirtildi.

“OPERASYONLAR DEVAM EDECEK” MESAJI

Netanyahu açıklamasında sert ifadeler kullanarak, İsrail vatandaşlarını hedef alanların bedel ödeyeceğini söyledi. İsrail’in tüm cephelerde “güç ve kararlılıkla” operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

GERİLİM DAHA DA TIRMANABİLİR

Son açıklamalar, İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalarda yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, üst düzey isimlerin hedef alınmasının karşılıklı misilleme riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErol Birol :

Bu adam yaşadıkça bu dünyada huzur olmaz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

