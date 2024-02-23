Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tanğlay'ın kariyeri, hayatı ve hangi partiden aday olduğu merak ediliyor. Peki, Nesrullah Tanğlay kimdir? AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir?

NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?