Nesrullah Tanğlay kimdir? AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir?
1975 Bitlis doğumlu Nesrullah Tanğlay, eğitim hayatını Bitlis'te tamamladı ve Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu. 1996'dan beri ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başladı ve çeşitli görevlerde bulundu. Nesrullah Tanğlay kimdir? AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir?
Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay birçok kişi tarafından araştırılıyor. Tanğlay'ın kariyeri, hayatı ve hangi partiden aday olduğu merak ediliyor. Peki, Nesrullah Tanğlay kimdir? AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kimdir?
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
- Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.
- 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
- 8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.
- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı oldu.
- 2024 Yerel Seçimleri Ak Parti Bitlis Belediye Başkan adayıdır.