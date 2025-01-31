Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Nefes Yer Eksi İki filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nefes Yer Eksi İki filmi ne zaman, nerede çekildi?

Nefes Yer Eksi İki filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nefes Yer Eksi İki filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nefes Yer Eksi İki filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nefes Yer Eksi İki konusu, özeti ve Nefes Yer Eksi İki oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nefes Yer Eksi İki filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nefes Yer Eksi İki filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nefes Yer Eksi İki filmini izleyecek olanların merak ettiği Nefes Yer Eksi İki konusu nedir, Nefes Yer Eksi İki oyuncuları kimler ve Nefes Yer Eksi İki özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nefes: Yer Eksi İki filmi, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen, hayatları kesişen üç karakterin etkileyici hikayesini anlatıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikteki bir karakolda görev yapan karizmatik bir komutandır. Tatlı-sert liderlik tarzı, adaleti ve pratik zekasıyla hem alt rütbelilerin hem de üstlerinin saygısını kazanmıştır.

Zorlu coğrafyada görev yapan Tayfun Yüzbaşı'nın en büyük hedefi, bu çetin koşullarda herkes için güvenli bir alan yaratmaktır. Film, hem karakterlerin kişisel mücadelelerini hem de dönemin çalkantılı atmosferini gözler önüne seriyor.

NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı

İlker Aksum - Gazeteci Ufuk

Şahin Kendirci - Salman

Arda Anarat - Onbaşı Ali

Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay

Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa

Erdal Cindoruk - Taksici Behçet

Burak Sergen - Metin Paşa

Begüm Akkaya - Meryem

Bestemsu Özdemir - Şebnem

Yasin Çam - Er Ramazan

Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk

Bulut Akkale - Teğmen Cevdet

Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet

Emrah Doğan - Teğmen Erdal

Eyüp Kan

Çekimler:

Filmin çekimleri Çamardı, Niğde'de gerçekleşti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.