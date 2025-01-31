Nefes Yer Eksi İki filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nefes Yer Eksi İki filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Nefes Yer Eksi İki filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nefes Yer Eksi İki filmini izleyecek olanların merak ettiği Nefes Yer Eksi İki konusu nedir, Nefes Yer Eksi İki oyuncuları kimler ve Nefes Yer Eksi İki özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nefes: Yer Eksi İki filmi, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen, hayatları kesişen üç karakterin etkileyici hikayesini anlatıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikteki bir karakolda görev yapan karizmatik bir komutandır. Tatlı-sert liderlik tarzı, adaleti ve pratik zekasıyla hem alt rütbelilerin hem de üstlerinin saygısını kazanmıştır.

Zorlu coğrafyada görev yapan Tayfun Yüzbaşı'nın en büyük hedefi, bu çetin koşullarda herkes için güvenli bir alan yaratmaktır. Film, hem karakterlerin kişisel mücadelelerini hem de dönemin çalkantılı atmosferini gözler önüne seriyor.

NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı

İlker Aksum - Gazeteci Ufuk

Şahin Kendirci - Salman

Arda Anarat - Onbaşı Ali

Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay

Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa

Erdal Cindoruk - Taksici Behçet

Burak Sergen - Metin Paşa

Begüm Akkaya - Meryem

Bestemsu Özdemir - Şebnem

Yasin Çam - Er Ramazan

Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk

Bulut Akkale - Teğmen Cevdet

Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet

Emrah Doğan - Teğmen Erdal

Eyüp Kan

Çekimler:

Filmin çekimleri Çamardı, Niğde'de gerçekleşti.