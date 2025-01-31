Nefes Yer Eksi İki filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nefes Yer Eksi İki filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nefes Yer Eksi İki filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nefes Yer Eksi İki konusu, özeti ve Nefes Yer Eksi İki oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nefes Yer Eksi İki filminin detayları…
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NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nefes: Yer Eksi İki filmi, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen, hayatları kesişen üç karakterin etkileyici hikayesini anlatıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikteki bir karakolda görev yapan karizmatik bir komutandır. Tatlı-sert liderlik tarzı, adaleti ve pratik zekasıyla hem alt rütbelilerin hem de üstlerinin saygısını kazanmıştır.
Zorlu coğrafyada görev yapan Tayfun Yüzbaşı'nın en büyük hedefi, bu çetin koşullarda herkes için güvenli bir alan yaratmaktır. Film, hem karakterlerin kişisel mücadelelerini hem de dönemin çalkantılı atmosferini gözler önüne seriyor.
NEFES YER EKSİ İKİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı
İlker Aksum - Gazeteci Ufuk
Şahin Kendirci - Salman
Arda Anarat - Onbaşı Ali
Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay
Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa
Erdal Cindoruk - Taksici Behçet
Burak Sergen - Metin Paşa
Begüm Akkaya - Meryem
Bestemsu Özdemir - Şebnem
Yasin Çam - Er Ramazan
Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk
Bulut Akkale - Teğmen Cevdet
Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet
Emrah Doğan - Teğmen Erdal
Eyüp Kan
Çekimler:
Filmin çekimleri Çamardı, Niğde'de gerçekleşti.