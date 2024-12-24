Siyaset ve iş dünyasındaki rolüyle bilinen Nedim Yamalı, kariyerine dair merak edilenlerle gündemde. "Nedim Yamalı nereli?" ve "Nedim Yamalı kaç yaşında?" gibi soruların yanıtları, Yamalı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin araştırma konularından biri oluyor. Peki, Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NEDİM YAMALI KİMDİR?

Mustafa Nedim Yamalı 1961 yılında Edirne'de doğmuştur. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Yamalı, siyasi kariyerine 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alarak başladı. 2001-2003 yılları arasında AK Parti Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer almakta olup, halen partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem Ankara Milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti. 24 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Ankara Milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.