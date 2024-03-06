Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

NECATİ TOPALOĞLU KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanlığı, Rize Belediye Başkan Adayının Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için parti meclisinde alınan kararla Topaloğlu'nun Rize Belediye Başkanı adaylığı için Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği belirtildi.