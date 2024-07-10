Üye Girişi
Haberler

NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO'ya üye olan ülkeler ve Türkiye'nin üye olup olmadığı merak ediliyor. NATO'nun hangi devletlere karşı kurulduğu ise tarihi bir bilgi olarak önem taşıyor. İşte NATO'nun üye ülkeleri ve Türkiye'nin NATO'daki konumu hakkında bilgiler araştırılıyor.

NATO, 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kuruldu. NATO'nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı korumak ve güvenliği sağlamaktı. Peki, NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olan ülkeler şu şekildedir:

  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Almanya
  3. Arnavutluk
  4. Belçika
  5. Birleşik Krallık
  6. Bulgaristan
  7. Çek Cumhuriyeti
  8. Danimarka
  9. Estonya
  10. Fransa
  11. Hırvatistan
  12. Hollanda
  13. İspanya
  14. İtalya
  15. İzlanda
  16. Kanada
  17. Karadağ
  18. Kuzey Makedonya
  19. Letonya
  20. Litvanya
  21. Lüksemburg
  22. Macaristan
  23. Norveç
  24. Polonya
  25. Portekiz
  26. Romanya
  27. Slovakya
  28. Slovenya
  29. Türkiye
  30. Yunanistan

NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?

NATO HANGİ DEVLETE KARŞI KURULDU?

Sovyetler Birliği'ne ve onun etkisi altındaki Doğu Bloku ülkelerine karşı kolektif bir savunma sistemi oluşturmak için kurulan NATO, soğuk savaş döneminde Batı Blok'unun askeri gücünü temsil ediyordu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Nato Gündem Politika Dünya Haberler

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title