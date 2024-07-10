NATO, 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kuruldu. NATO'nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı korumak ve güvenliği sağlamaktı. Peki, NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olan ülkeler şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri Almanya Arnavutluk Belçika Birleşik Krallık Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Fransa Hırvatistan Hollanda İspanya İtalya İzlanda Kanada Karadağ Kuzey Makedonya Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya Türkiye Yunanistan

NATO HANGİ DEVLETE KARŞI KURULDU?

Sovyetler Birliği'ne ve onun etkisi altındaki Doğu Bloku ülkelerine karşı kolektif bir savunma sistemi oluşturmak için kurulan NATO, soğuk savaş döneminde Batı Blok'unun askeri gücünü temsil ediyordu.