NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?
NATO'ya üye olan ülkeler ve Türkiye'nin üye olup olmadığı merak ediliyor. NATO'nun hangi devletlere karşı kurulduğu ise tarihi bir bilgi olarak önem taşıyor. İşte NATO'nun üye ülkeleri ve Türkiye'nin NATO'daki konumu hakkında bilgiler araştırılıyor.
NATO, 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kuruldu. NATO'nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı korumak ve güvenliği sağlamaktı. Peki, NATO üyesi ülkeler hangileri? Türkiye NATO üyesi mi? NATO hangi devlete karşı kuruldu?
NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olan ülkeler şu şekildedir:
- Amerika Birleşik Devletleri
- Almanya
- Arnavutluk
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Fransa
- Hırvatistan
- Hollanda
- İspanya
- İtalya
- İzlanda
- Kanada
- Karadağ
- Kuzey Makedonya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Macaristan
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- Türkiye
- Yunanistan
NATO HANGİ DEVLETE KARŞI KURULDU?
Sovyetler Birliği'ne ve onun etkisi altındaki Doğu Bloku ülkelerine karşı kolektif bir savunma sistemi oluşturmak için kurulan NATO, soğuk savaş döneminde Batı Blok'unun askeri gücünü temsil ediyordu.