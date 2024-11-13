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Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?

Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. Peki, Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?

Ünlü dağcı, yazar, fotoğrafçı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?

NASUH MAHRUKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in, seçimlerde dijital oylama sistemiyle ilgili hazırlıkların yapıldığını açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunması ve kullandığı ifadeler nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarından soruşturma başlattığı belirtildi.

Mahruki, dün akşam sosyal medya hebasından, "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" diye paylaşım yapmıştı.

Jeofizik Profesörü Ahmet Övgün Ercan da bu sabah Mahruki'nin eşiyle görüştüğünü, polisin gözaltı işlemi için erken saatlerde evine gittiğini açıklamıştı.

Ercan'ın açıklamasından bir süre sonra polisin evden ayrıldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde soruşturma ve gözaltı kararı alındığı bilgisi geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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