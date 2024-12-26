Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi. Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?

NARİN GÜRAN DAVASI PSA NEDİR?

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi.

Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'in vücudunda PSA bulundu" sözlerine Bahtiyar "Hayır, hayır kesinlikle" yanıtını verdi. Duruşma salonunda yaşanan diyaloğun detayları şu şekilde;

• Anne Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a sordu: Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu.

• Nevzat Bahtiyar araya girdi: Hayır, hayır kesinlikle.

• Mahkeme Başkanı: Yaptın mı böyle bir şey?

• Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.

• Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?

• Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için

• Avukat: O kanca neydi?

• Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur

• Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?

• Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.

PSA NEDİR?