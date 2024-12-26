Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi. Peki, Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi. Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?
NARİN GÜRAN DAVASI PSA NEDİR?
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı ile Nevzat Bahtiyar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi.
Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'in vücudunda PSA bulundu" sözlerine Bahtiyar "Hayır, hayır kesinlikle" yanıtını verdi. Duruşma salonunda yaşanan diyaloğun detayları şu şekilde;
• Anne Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a sordu: Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu.
• Nevzat Bahtiyar araya girdi: Hayır, hayır kesinlikle.
• Mahkeme Başkanı: Yaptın mı böyle bir şey?
• Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.
• Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?
• Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için
• Avukat: O kanca neydi?
• Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur
• Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?
• Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.
PSA NEDİR?
PSA (Prostat Spesifik Antijen) , prostat bezinin epitel hücreleri tarafından salgılanan, glikoprotein yapısında bir serin proteazdır ve esas olarak seminal sıvıda bulunur. PSA, ejakülasyon sırasında semen yoğunluğunu azaltarak sperm hareketliliğini artıran bir enzim olarak işlev görür. Kallikrein ailesine ait olan bu protein, KLK3 geni tarafından üretilir ve moleküler ağırlığı 30-34 kDa arasında değişir. Normalde prostat kanal hücrelerinden düşük miktarda kana karışan PSA, prostat dokusundaki patolojik durumlar—örneğin kanser, iltihaplanma veya iyi huylu büyüme—sonucunda kanda artış gösterebilir. Bu nedenle, PSA prostat dokusundaki bozulmaları gösterebilen önemli bir biyobelirteçtir. Total PSA, serbest ve proteine bağlı olmak üzere iki farklı formda bulunur ve bu formlar arasındaki oran, prostat hastalıklarının ayrımında yardımcı olabilir.