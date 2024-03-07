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Nail Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik kaç yaşında ve nereli?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, Nail Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Nail Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik kaç yaşında ve nereli?

NAİL ÇELİK KİMDİR?

Nail Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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