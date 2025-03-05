Nahif kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Birçok kişi nahif kelimesinin doğru yazılışını araştırıyor. Naif kelimesi, Fransızca kökenli olup "saf, doğal, içten" anlamlarına gelir. Özellikle kişilik özellikleri ve sanat alanında kullanılır. Peki, Nahif mi naif mi? TDK'ye göre nahif kelimesi nasıl yazılır?

NAHİF Mİ NAİF Mİ?

Doğru ve etkili bir dil kullanımı için Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda net bir açıklama yapmıştır. TDK'ye göre doğru yazım "naHif" şeklindedir. "Naif" kelimesi ise yanlış bir kullanım olup TDK sözlüğünde yer almamaktadır.