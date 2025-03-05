Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kayıp mimarın eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu

Nahif mi naif mi? TDK'ye göre nahif kelimesi nasıl yazılır?

Nahif mi naif mi? TDK'ye göre nahif kelimesi nasıl yazılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu (TDK), sıkça karıştırılan bir kelimenin doğru yazılışını açıkladı. 'Nahif' mi yoksa 'naif' mi diye merak edenler için TDK, kelimenin doğru yazılışının 'nahif' olduğunu belirtti. TDK'ye göre nahif nasıl yazılır? Nahif kelimesinin anlamı nedir?

Nahif kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Birçok kişi nahif kelimesinin doğru yazılışını araştırıyor. Naif kelimesi, Fransızca kökenli olup "saf, doğal, içten" anlamlarına gelir. Özellikle kişilik özellikleri ve sanat alanında kullanılır. Peki, Nahif mi naif mi? TDK'ye göre nahif kelimesi nasıl yazılır?

NAHİF Mİ NAİF Mİ?

Doğru ve etkili bir dil kullanımı için Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda net bir açıklama yapmıştır. TDK'ye göre doğru yazım "naHif" şeklindedir. "Naif" kelimesi ise yanlış bir kullanım olup TDK sözlüğünde yer almamaktadır.

Nahif mi naif mi? TDK'ye göre nahif kelimesi nasıl yazılır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
img

Boş arazide çocuklar tarafından bulunan 6 aylık ceninin sırrı çözüldü
img

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yapılanları böyle anlattı: Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş

Dehşeti anlattı, duruşma salonu buz kesti: Babasını böyle parçalamış
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.