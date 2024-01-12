Müttefik nedir, ne anlama gelir? Müttefik ne demek? Müttefik TDK anlamı

Müttefik ne demek sorusunun yanıtı haberimizde. Müttefikgündelik yaşamda hala yaygın kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, 'iş birliği yapan ve iş birliği yapanlar topluluğu' biçiminde ele almaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda bir araya gelmiş devletler için kullanılan bir kelimedir.

MÜTTEFİK NE DEMEK?

Amaca göre değişik anlamları üzerinden müttefik kelimesini Türkçede kullanmak mümkün. Bağlaşma, Anlaşma ya da uyuşmave Oy birliği anlamlarına gelmektedir.

Daha çok savaşlarda ülkelerin kullandığı bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda devletlerin birbirleriyle yaptıkları bazı anlaşmalar üzerinden de birbirinden fayda sağlamaları şeklinde birlik oluşturma ifadesi üzerinden ele alınmaktadır.

Gündelik yaşamda ayrıca birinin yanında olmak ya da güvenilir bir ülke veya kişi olmak şeklinde anlatılmaktadır.

''O dönem müttefik ülkeler çok daha güçlüydü.''

Bu cümlede anlatıldığı gibi bir araya gelmiş ve belli koşulları kabul etmiş ortak hale gelmiş bir birlik anlatılmaktadır. Özellikle çıkarları doğrultusunda hem kişilerin hem de devlet ve kurumların yaptıkları belli kurallara dayanan birlik anlamına gelmektedir. Gündelik yaşamda oldukça kullanılan bir kelime olması ile beraber, aynı zamanda pek çok yazılı kaynakta ve eserde de sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Yukarıdaki anlamları üzerinden değerlendirilebilir ve kullanılabilir.