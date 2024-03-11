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Mustafa Kazım Alpay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay kaç yaşında, nereli?

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mustafa Kazım Alpay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay kaç yaşında, nereli?

Mustafa Kazım Alpay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Kazım Alpay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kazım Alpay nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KAZIM ALPAY KİMDİR?

Mustafa Kazım Alpay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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