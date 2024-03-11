Mustafa Karadağlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Karadağlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KARADAĞLI KİMDİR?

Mustafa Karadağlı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.