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Mustafa Çetin kimdir? CHP Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetin kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Çetin kimdir? CHP Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetin kaç yaşında, nereli? CHP'nin Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetin hakkında bilgiler paylaşıldı. Çetin'in yaşı ve memleketi hakkında merak edilenler araştırılıyor. Mustafa Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu konusu gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı ise Mustafa Çetin. Mustafa Çetin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA ÇETİN KİMDİR?

Avukat Mustafa Çetin, 1988 yılında Kahramanmaraş ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra eğitimine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmiş ve 2012 yılında lisansını tamamlamıştır. Mesleki kariyerine Nurdağı ilçesinde serbest avukat olarak başlayan Mustafa Çetin, tam 10 yıldır bu ilçede hukuki hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda iki dönem boyunca Nurdağı Baro Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

2014-2019 yılları arasında Nurdağı Belediyesi'nde sözleşmeli avukat olarak görev alan Mustafa Çetin, bu süreçte belediyecilik alanında profesyonel deneyim kazanmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Çetin Gaziantep Nurdağı Gündem Politika Haberler

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