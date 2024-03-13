Mustafa Büyükyapıcı kimdir? CHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Karacasu Belediye Başkan adayı ise Mustafa Büyükyapıcı. Mustafa Büyükyapıcı kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA BÜYÜKYAPICI KİMDİR?

Mustafa Büyükyapıcı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Karacasu Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.