Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli?
Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Sarız Belediye Başkan adayı olan Mustafa Arık hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Arık'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA ARIK KİMDİR?
Mustafa Arık, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık işletme sahibidir ve aynı zamanda ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.