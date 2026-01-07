Haberler

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında ev hapsi kararı bulunan, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da aralarında yer aldığı 6 kişi hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

  • Mahkeme, Gözdem Ongun'un ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
  • Mahkeme, Gözdem Ongun hakkında pazartesi günleri imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
  • Mahkeme, tutuklu sanıkların ev hapsi tedbirlerini cezaevinde bulunmaları nedeniyle kaldırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 406 isim hakkında 3 bin 900 sayfalık iddianameyi 237 gün sonra tamamlayarak 11 Kasım'da mahkemeye sunmuş, iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açılmıştı.

İlgili mahkeme, 9 Mart'ta görülecek ilk duruşmadan önce dosya üzerinden adli kontrol tedbiri değerlendirmesi yaparak ara karar kurdu.

EV HAPSİ TEDBİRİ KALKTI, İMZA TEDBİRİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti ara kararında, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan ve Hüsnü Yüksel Tunar'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Söz konusu isimler hakkında pazartesi günleri imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıca mahkeme heyeti; tutuklu sanıklar Adem Soytekin, Bulut Aydöner, Barış Kılıç, Kadir Öztürk, Kağan Sürmegöz, Mustafa Keleş, Volkan Ateş ve Yağmur Cansu Yeşilyurt'un da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin "cezaevinde bulunmaları nedeniyle" kaldırılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Yaşam
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi

Gelin-kaynana klişesini tamamen bozacak haber
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi