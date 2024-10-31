Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı konusu, özeti ve Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin detayları…
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MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Burak Sevinç
Tuvana Türkay
Hande Soral
Feride Çetin
Necmi Yapıcı
Güney Kılınç
Faruk Pakiş
Kadir Bertan