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Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı konusu, özeti ve Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı konusu nedir, Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı oyuncuları kimler ve Murat Göğebakan : Kalbim Yaralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Burak Sevinç

Tuvana Türkay

Hande Soral

Feride Çetin

Necmi Yapıcı

Güney Kılınç

Faruk Pakiş

Kadir Bertan

Osman DEMİR
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