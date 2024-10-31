Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Burak Sevinç

Tuvana Türkay

Hande Soral

Feride Çetin

Necmi Yapıcı

Güney Kılınç

Faruk Pakiş

Kadir Bertan