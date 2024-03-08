Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin İstanbul - Silivri Belediye Başkan adayı olan Murat Demirkol hakkında bilgiler araştırılıyor. Demirkol'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündemde. Zafer Partisi tarafından İstanbul'un Silivri ilçesinde Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Demirkol'un kim olduğu merak konusu oldu.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı ise Murat Demirkololdu. Vatandaşlar, Murat Demirkol'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli?
MURAT DEMİRKOL KİMDİR?
Murat Demirkol, Zafer Partisi'nin Silivri Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.