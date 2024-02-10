Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi!

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MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Murat Çepni, 1974 yılında Rize'de doğdu. Genç yaşlarda siyasetle tanışan Çepni, lise yıllarında bu alana ilgi duymaya başladı. Üniversite yıllarında siyasetle yoğun bir şekilde ilgilenmesine rağmen, eğitimini tamamlayamadan tutuklanarak uzun yıllar cezaevinde kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra siyasi faaliyetlerine devam eden Çepni, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluşu ile birlikte aktif olarak parti çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde görev aldı. Samsun'da yaşamını sürdüren Çepni, evli ve 2 çocuklu bir aileye sahiptir.

2018 Genel Seçimlerinde HDP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Murat Çepni, siyasi arenada önemli bir rol üstlendi. Samsun'da yaşayan Çepni, siyasetteki çabalarını demokrasi, eşitlik ve toplumsal adalet değerleri doğrultusunda sürdürmektedir.