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Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi!

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Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Murat Çepni kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi!

Murat Çepni kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Murat Çepni mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Murat Çepni kimdir? Murat Çepni mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi!

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Murat Çepni, 1974 yılında Rize'de doğdu. Genç yaşlarda siyasetle tanışan Çepni, lise yıllarında bu alana ilgi duymaya başladı. Üniversite yıllarında siyasetle yoğun bir şekilde ilgilenmesine rağmen, eğitimini tamamlayamadan tutuklanarak uzun yıllar cezaevinde kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra siyasi faaliyetlerine devam eden Çepni, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluşu ile birlikte aktif olarak parti çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde görev aldı. Samsun'da yaşamını sürdüren Çepni, evli ve 2 çocuklu bir aileye sahiptir.

2018 Genel Seçimlerinde HDP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Murat Çepni, siyasi arenada önemli bir rol üstlendi. Samsun'da yaşayan Çepni, siyasetteki çabalarını demokrasi, eşitlik ve toplumsal adalet değerleri doğrultusunda sürdürmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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