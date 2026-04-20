Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız

Ünlü şarkıcı Murat Boz, 202'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan genç kıza ilişkin soruşturma dosyasının yeniden açılması ve gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından Boz’un sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

6 YILDIR HABER ALINAMIYOR

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma yeniden gündeme geldi. Dosya kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanması kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

DUYGUSAL MESAJ

Yaşananların ardından Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadelere yer verdi. Boz mesajında şu sözleri kullandı:

“Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız.”

Boz’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Gülistan Doku için adalet çağrıları yeniden gündeme taşındı.