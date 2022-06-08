Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mükremin Gezgin merak konusu oldu. İşte Mükremin Gezgin hakkında merak edilen Mükremin Gezgin kimdir, Mükremin Gezgin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Tiktok videolarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir. Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon bulunuyor.

TikTok fenomeni Mükremin, kurgu ve senaryo yaptı. Öyle ki Mükremin'in hamileliği gerçekmiş gibi kabul etti.

Olay öyle bir duruma geldi ki, "Rihanna mı önce doğuracak yoksa Mükremin mi?" tahminleri bile yapıldı.

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı.

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