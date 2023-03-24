Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu? Muharrem İnce güncel imza sayısı! Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?
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Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu? Sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu? Muharrem İnce güncel imza sayısı! Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?
Muharrem İnce imza sayısındaki son durum araştırılıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu? Muharrem İnce güncel imza sayısı! Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?
MUHARREM İNCE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?
2. günün tamamlanması ile birlikte cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum şu şekilde:
Muharrem İnce: 51.367
Fatih Erbakan: 46.725
Sinan Oğan: 25.924
Doğu Perinçek: 11.792
CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN İMZA NASIL VERİLİR?
Seçmenler, Bugün saat 08.00'den itibaren resmi-soğuk damgalı kimlik belgeleriyle bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidip YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Seçmenin fiilen kurula gidip ıslak imza atması gerekiyor. İlçe seçim kurulları, aday göstermek isteyenlerin başvurularını 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.