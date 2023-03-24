Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu? Sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu? Muharrem İnce güncel imza sayısı! Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?

Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" çağrısına İnce'den yanıt: Kemal bey ile görüşeceğim ama adaylığımı pazarlık konusu yapmam

İkinci gün hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Listenin zirvesinde Muharrem İnce var

Muharrem İnce imza sayısındaki son durum araştırılıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar verilmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Muharrem İnce kaç imza oldu, Fatih Erbakan kaç imza oldu, Sinan Oğan kaç imza oldu, Doğu Perinçek kaç İmza topladı merak ediliyor. Peki, Muharrem İnce imza sayısı kaç oldu? Muharrem İnce güncel imza sayısı! Muharrem İnce 100 bin imza oldu mu?

MUHARREM İNCE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

2. günün tamamlanması ile birlikte cumhurbaşkanı adaylığı imza sürecinde son durum şu şekilde:

Muharrem İnce: 51.367

Fatih Erbakan: 46.725

Sinan Oğan: 25.924

Doğu Perinçek: 11.792

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN İMZA NASIL VERİLİR?

Seçmenler, Bugün saat 08.00'den itibaren resmi-soğuk damgalı kimlik belgeleriyle bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidip YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Seçmenin fiilen kurula gidip ıslak imza atması gerekiyor. İlçe seçim kurulları, aday göstermek isteyenlerin başvurularını 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.