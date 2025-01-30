Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
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Muhammed ed-Dayf kimdir? Muhammed ed-Dayf öldü mü?

Muhammed ed-Dayf kimdir? Muhammed ed-Dayf öldü mü?
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El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in ve beraberindeki 6 komutanın öldürüldüğünü duyurdu. Muhammed ed-Dayf kimdir? Muhammed ed-Dayf öldü mü?

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Dayf'in öldürüldüğünü açıkladı. Ubeyde ayrıca Dayf'in beraberindeki 6 komutanın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhammed ed-Dayf kimdir? Muhammed ed-Dayf öldü mü?

İSRAİL ÖLDÜ DEMİŞTİ

İsrail ordusu, 13 Temmuz 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürmüştü.

Dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatının düzenlediği suikastta Dayf'ın ölümünün doğrulandığını kaydetmişti.

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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