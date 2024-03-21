MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Muğla Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Muğla Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: AYDIN AĞAN AYAYDIN
- İYİ PARTİ: METİN ERGUN
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: SEVİNÇ ERENCAN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET MELİH TATLICI
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: YUSUF ULUDAĞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: İSMAİL BOZKAYA
- ZAFER PARTİSİ: ÜNAL YİĞİT
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: CİHAN TAN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ÖZNUR ATAYETER
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: İSMAİL FENER
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AHMET ARAS
- EMEK PARTİSİ: DÖNDÜ TAKA ÇINAR
- HÜR DAVA PARTİSİ: KAMURAN CENGİZ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEMRA ARCAN GÖKÇEN
- MİLLET PARTİSİ: HÜSEYİN KARA
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MUHSİN ERDEM
- SAADET PARTİSİ: CEBRAİL TÜMENCİ
- VATAN PARTİSİ: EMRE AYKIN
- BAĞIMSIZ: ÖZKAN KILIÇ
- BAĞIMSIZ: MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
- BAĞIMSIZ: İSMAİL USLU
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ