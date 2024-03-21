MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Muğla Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Muğla Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: AYDIN AĞAN AYAYDIN

İYİ PARTİ: METİN ERGUN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: SEVİNÇ ERENCAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET MELİH TATLICI

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: YUSUF ULUDAĞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: İSMAİL BOZKAYA

ZAFER PARTİSİ: ÜNAL YİĞİT

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: CİHAN TAN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ÖZNUR ATAYETER

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: İSMAİL FENER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AHMET ARAS

EMEK PARTİSİ: DÖNDÜ TAKA ÇINAR

HÜR DAVA PARTİSİ: KAMURAN CENGİZ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEMRA ARCAN GÖKÇEN

MİLLET PARTİSİ: HÜSEYİN KARA

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MUHSİN ERDEM

SAADET PARTİSİ: CEBRAİL TÜMENCİ

VATAN PARTİSİ: EMRE AYKIN

BAĞIMSIZ: ÖZKAN KILIÇ

BAĞIMSIZ: MÜŞTEBA KARAMANOĞLU

BAĞIMSIZ: İSMAİL USLU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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