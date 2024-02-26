Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa Müge ve Gülşen arasında ne oldu?

Müge ve Gülşen neden ayrıldı? Sorusu, 18 yıldır birlikte program yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel dolandırıcı iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Gülşen Yüksel, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına veda etti. Peki, Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa Müge ve Gülşen ayrılma sebebi ne?

MÜGE VE GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

2023 yılının son programında konuşan Gülşen Yüksel, hafta içi her gün ekrana çıktığı 2. Sayfa programına veda ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın...." Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

ARAMIZDA KALSIN GÜLŞEN AYRILDI MI?