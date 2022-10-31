Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez birlikte görüntülendi! İşte o görüntüler!

Yakın zamanda Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı evliliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birlikte görüntüleri hiç bulunmayan ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Merakla ikilinin beraber olduğu fotoğraf aratıldı. Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun birlikte ilk fotoğrafı haberimizde yer alıyor.

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Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez birlikte görüntülenmesinin ardından Müge Anlı'nın hayranları ikilinin fotoğrafını merak etti. Sosyal medyada gündem olan Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun fotoğrafı haberimizin devamında bulunuyor. İşte o görüntüler!

MÜGE ANLI İLE EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU ÇİFTİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine giren Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun birlikte ilk fotoğrafı Taze Magazin aracılığı ile paylaşıldı. Taze Magazin aracılığıyla paylaşılan fotoğraf ise şöyle;