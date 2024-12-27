Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı'nın 27 Aralık Cuma gününe ait canlı yayınına dair HD izleme linki paylaşıldı. Son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. 27 Aralık Cuma günü Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayını, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Müge Anlı ATV canlı yayın linkiyle programa HD kalitesinde ulaşabilir ve bu heyecan dolu yayını kaçırmadan izleyebilirsiniz. 27 Aralık Perşembe tarihli bölümde çözülmeyi bekleyen olaylar ve yeni tanıklarla birlikte program yine dikkatleri üzerine çekti. Müge Anlı son bölümde neler oldu? sorusu, ATV ekranlarının fenomen programını kaçıran izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programda ele alınan olayların detayları, şüpheli isimler ve tanık ifadeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Bey, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi. Karısı gittikten sonra aç ve susuz kaldığından bahseden Erkan Bey, eve dönmesi için eşine seslendi. Roman olduğunu söyleyen Erkan Bey karısının pastacıya kaçtığını iddia etti.

Kasiyerlik yapan 18 yaşındaki Süleyman Ataş "nasıl zengin olurum" diye sorup İstanbul'dan kayıplara karışmış, ağabeyleri Tuncay ve Nihat onu aramak için stüdyoya gelmişti. Süleyman'dan kötü haber geldi. Cenazesi kaybının beşinci gününde bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?

4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karışan Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Kütahya İl sınırları içerisinde Sevil Çetinkaya'ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. İsmail'in de kemik parçalarının bulunduğu yere gittiği tespit edildi.

İddia sahibi Nezaket'i eğlence mekanında çalışırken gördüğünü, eşi Yusuf'un da peşinde olduğunu açıkladı. Yusuf Bey, Nezaket'in çalıştığı mekana gittiğini, içine bir şey koyarlar diye bir şeyler yiyip içmeye de çekindiğini söyledi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
img

Trafikte hasarlı araç gören kaportacıdan beklenmedik hareket
img

Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu

Son Dakika Haberleri

MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim giydi? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.