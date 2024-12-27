MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?

Müge Anlı ATV canlı yayın linkiyle programa HD kalitesinde ulaşabilir ve bu heyecan dolu yayını kaçırmadan izleyebilirsiniz. 27 Aralık Perşembe tarihli bölümde çözülmeyi bekleyen olaylar ve yeni tanıklarla birlikte program yine dikkatleri üzerine çekti. Müge Anlı son bölümde neler oldu? sorusu, ATV ekranlarının fenomen programını kaçıran izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programda ele alınan olayların detayları, şüpheli isimler ve tanık ifadeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Bey, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi. Karısı gittikten sonra aç ve susuz kaldığından bahseden Erkan Bey, eve dönmesi için eşine seslendi. Roman olduğunu söyleyen Erkan Bey karısının pastacıya kaçtığını iddia etti.

Kasiyerlik yapan 18 yaşındaki Süleyman Ataş "nasıl zengin olurum" diye sorup İstanbul'dan kayıplara karışmış, ağabeyleri Tuncay ve Nihat onu aramak için stüdyoya gelmişti. Süleyman'dan kötü haber geldi. Cenazesi kaybının beşinci gününde bulundu.

4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karışan Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Kütahya İl sınırları içerisinde Sevil Çetinkaya'ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. İsmail'in de kemik parçalarının bulunduğu yere gittiği tespit edildi.

İddia sahibi Nezaket'i eğlence mekanında çalışırken gördüğünü, eşi Yusuf'un da peşinde olduğunu açıkladı. Yusuf Bey, Nezaket'in çalıştığı mekana gittiğini, içine bir şey koyarlar diye bir şeyler yiyip içmeye de çekindiğini söyledi.