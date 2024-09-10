MÜGE ANLI CANLI İZLE 10 EYLÜL | Müge Anlı son bölüm neler oldu? Müge Anlı canlı izleme linki!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı canlı yayın linki ve 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son bölüm neler olduğu izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı'da son bölümde Mehmet Yörük olayı aydınlandı. Müge Anlı canlı izle! 10 Eylül Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

8 yaşındaki çocuğumuzun ölümü yüreğimizi yaktı

Müge Anlı, "Bugün ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci okuluna döndü. Narin bugün okula başlayamadı. Eğer Narin bulunamasaydı ailesi yayınımıza konuk olacaktı ama yayın yasağından dolayı yapamadık." dedi.

2 zanlı, demir parmakların ardına kondu. 'Bana zehir verdi, Mehmet'in yemeklerine dök dedi'

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı gelmiş, merhumun ölümünden sorumlu tutulan eş Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti. Canlı yayında göz altına alınan 2 zanlının tutuklanıp kasten öldürme suçlamasıyla parmaklıklar ardına konduğu açıklandı.

Vildan Güldür'ü ağlatan olaylar ağı. 'Annem altınlarımı aldı, eve gelen ustayla kaçtı'

Vildan Güldür, "annem oğlunun düğününde Dadaş lakaplı teyzemin sevgilisi ile kaçtı. Annem kaçarken yanına 20 çeyrek altın, 30'ar gramlık 6 tane bilezik aldı" iddiasında bulundu.

25 yaşındaki Zeynep Ulaş aranıyor...

26 Yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Ulaş, 30 Ağustos günü Balıkesir'in Gönen ilçesinden kayıplara karıştı. Babası Naci Ergöl ve annesi Sevim Ergöl onu aramak için stüdyoya geldi. Zeynep'in 45 yaşındaki köylüsü tarafından kaçırıldığı iddia edildi.