MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU? Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün neden yok?

ATV'nin 31 Mart 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer almıyor. Gizemli dosyalar, kayıp vakaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden programın ekranda olmaması dikkat çekti. Peki, 31 Mart Pazartesi günü Müge Anlı neden yayınlanmıyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın durumu ve konuya ilişkin güncel bilgiler…

MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU?

ATV'nin 31 Mart 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer almıyor. Genellikle sabah saat 10.00'da başlayan programın yerine "Bir Gece Masalı" dizisinin tekrar bölümü yayınlanacağı duyuruldu.

Bu değişikliğin nedeni olarak, Ramazan Bayramı tatili öncesi özel yayın planlaması gösteriliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümlerle ne zaman ekrana döneceği henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllarda benzer dönemlerde kısa süreli yayın araları verildiği biliniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

22:30 – Karanlık Bölge (TV'de İlk / Yabancı Sinema)

00:50 – Zoraki Misafir (Tekrar)

03:15 – Karanlık Bölge (Tekrar)

05:30 – Hercai