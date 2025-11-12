Haberler

Muazzez Abacı öldü mü, neden öldü?

Muazzez Abacı öldü mü, neden öldü?
Güncelleme:
Türk Sanat Müziği'nin efsanevi seslerinden Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede, 78. yaş gününde yaşamını yitirdi. Muazzez Abacı öldü mü, neden öldü?

Bir süre önce kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 78. doğum gününde hayata veda etti. Muazzez Abacı öldü mü, neden öldü?

MUAZZEZ ABACI NEDEN ÖLDÜ?

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçıdan sevenlerini üzen haber geldi. Muazzez Abacı, 78. doğum gününde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abacı'nın vefatı, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 1966 yılında Ankara Radyosu'na katılarak müzik hayatına adım attı. 1973 yılında Kervan Plak etiketiyle yayımlanan "Bir Sen Kaldın İçimde" adlı plağıyla profesyonel müzik kariyerine başladı. Klasik Türk Müziği'nin geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynayan sanatçı, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla kısa sürede büyük beğeni topladı.

Radyo döneminin ardından İstanbul'un ünlü gazinolarında assolist olarak sahne alan Abacı, bir dönemin en çok aranan sanatçılarından biri haline geldi. Ancak özel yaşamındaki zorluklar nedeniyle zaman zaman sahne ve albüm çalışmalarına ara verdi. Kariyeri boyunca pek çok 45'lik ve uzunçalar plak yayımlayan sanatçı, "Şakayık" ve "Vurgun" gibi eserlerle özdeşleşti.

1990 yılında sözleri Cemal Safi'ye, bestesi Selçuk Tekay'a ait olan "Vurgun" şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Muazzez Abacı, bu eserle Türk Sanat Müziği'nin modern döneminde kalıcı bir iz bıraktı. 2000'li yıllarda müzik sahnesinden kısmen çekilen sanatçı, 2007'de "Hayalin İçin Söyle" adlı televizyon programında jüri üyeliği yaptı ve zaman zaman özel konserlerde sevenleriyle buluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! 40 dakika sürdü
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
