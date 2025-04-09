MSÜ TERCİH EKRANI! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınacak. MSÜ tercih ekranı üzerinden tercihte bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki açıklanma tarihleri göz önüne alındığında, bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Peki, MSÜ tercih ekranı işlemleri sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında MSÜ tercih sonuçları 11 Haziran'da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği öngörülüyor.

MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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