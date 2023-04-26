Milli Savunma Üniversitesi tarafından uygulanan MSÜ sınavına giren adaylar arama motorlarında MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Sınava giren adayların gündeminde yer alan konu ile ilişkin MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu MSÜ sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı MSÜ sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler ise MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MSÜ sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.