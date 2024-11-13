MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sınavın tarihi, başvuru süreci, başvuru şartları ve diğer detaylar, Milli Savunma Üniversitesi tarafından genellikle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruluyor. MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSÜ 2025 sınav başvuruları 2 Ocak- 27 Ocak tarihleri arasında alınacak.