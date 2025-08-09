Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı GAİN dizisi Modern Kadın, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 20 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizinin ilk sezonunda sekiz bölüm geride kaldı. Kısa sürede dikkat çeken yapım, karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle sosyal medyada da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 8. bölüm, yarım kalan finaliyle izleyicileri merakta bırakırken, hikâyeye bu bölümde dahil olan Özgür Çevik'in dizideki geleceği de soru işaretlerine neden oldu. Seyirciler, karakterin devam eden bölümlerde yer alıp almayacağını merakla bekliyor. Modern Kadın ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Modern Kadın 9. bölüm ne zaman? Modern Kadın 1. sezon kaç bölüm?

MODERN KADIN 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

GAİN'in dikkat çeken yerli yapımlarından Modern Kadın, yayınladığı her yeni bölümle dijital izleyici kitlesini ekran başına toplamayı sürdürüyor. Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı dizi, karakterlerin iç dünyasına dokunan hikâyesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edindi. 1 Ağustos'ta izleyiciyle buluşan 8. bölüm, olayların seyrini değiştiren gelişmelerle sona erdi. Özellikle bölüm sonunda yaşanan sürpriz gelişmeler ve yeni karakterlerin dahil oluşu, diziyi yakından takip eden izleyiciler arasında merak uyandırdı. İlk sezonuna 20 Haziran'da başlayan yapımın bir sonraki bölümü için geri sayım başladı. Modern Kadın dizisinin 9. bölümü, 8 Ağustos Perşembe günü GAİN platformunda yayınlanacak. Hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve karakterlerin alacağı yeni yönler, izleyicilerin şimdiden gündeminde.

MODERN KADIN 1. SEZON KAÇ BÖLÜM?

GAİN platformunda yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Modern Kadın dizisi, ilk sezonuyla yoluna devam ediyor. Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı yapım, karakter odaklı anlatımı ve güncel temalarıyla kısa sürede dijital izleyici kitlesi arasında kendine sağlam bir yer edindi. 20 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, her hafta perşembe günleri yeni bölümleriyle gündem oluşturuyor. Duygusal derinliği, karakter çatışmaları ve kadın merkezli anlatımıyla öne çıkan dizi, hem konusuyla hem de oyuncu performanslarıyla adından söz ettiriyor. Edinilen bilgilere göre Modern Kadın'ın ilk sezonu, toplamda 10 bölümden oluşacak. Şu ana kadar yayınlanan bölümlerle birlikte sezonun finaline doğru yaklaşılırken, izleyiciler final bölümünde neler olacağına dair ipuçlarını dikkatle takip ediyor. Dizinin merakla beklenen 9. bölümü 8 Ağustos'ta GAİN'de yayınlanacak. 10. ve son bölümle birlikte ilk sezonun nasıl noktalanacağı ise şimdiden büyük merak konusu.