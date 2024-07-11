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Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

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Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor. ATV ekranlarında yayınlanacak yarışmada 4 aile 500 bin TL'lik ödül için mücadele edecek. Peki, Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Engin Altan Düzyatan, ATV ekranlarında yayınlanacak yarışmayla ekrana dönüyor. Yarışmanın detayları merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yarışma programının ödülünün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

MİLYONER ALİ YARIŞMASI NE?

Engin Altan Düzyatan'ın sunacağı Milyoner Aile yarışmasında 4 aile mücadele edecek. Kaybetmenin olmadığı yarışmada cevapları içinde olan 14 soruda ödüller katlanarak milyonlara ulaşacak. Dört aileden 4'er kişilik ekipler halinde yarışılan programa herkes istediği akrabasıyla katılabilecek ve ailece en hızlı ve doğru şekilde sorulara yanıt veren aile milyonerlik yolculuğunda öne geçmiş olacak. Soruların hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile, büyük ödül 500 bin TL'nin sahibi olacak.

Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

MİLYONER AİLE YARIŞMASI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyoner Aile'de sonuncu olup, elenen aile bile kasasındaki biriken ödülle yarışa veda edecek. Bölümün en düşük puanlı ailesi yerini yeni bir aileye bırakacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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