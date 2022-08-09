Gazeteci Hüseyin Alpay'ın genel başkanlığını yaptığı 'Milliyetçi Sol Parti' için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Peki, Milliyetçi Sol Parti lideri kim? Milliyetçi Sol Parti ne zaman kuruldu?

Hüseyin Alpay, Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Alpay, Haziran 2023 seçimlerine girmeyi hedeflediklerini söyledi. Peki, Milliyetçi Sol Parti lideri kim? Milliyetçi Sol Parti ne zaman kuruldu?

MİLLİYETÇİ SOL PARTİ HAKKINDA

Milliyetçi Sol Parti, Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı olan Hüseyin Alpay tarafından kuruluşu için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılan ve yapılan resmî açıklamaya göre kuruluşu kesinleşen, Türkiye'de faaliyet gösterecek siyasi partidir. Rahşan Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı olan ve esas mesleği gazetecilik olan Hüseyin Alpay, 2019 yılındaki Demokratik Sol Parti (DSP) kurultayında da genel başkan adayı olduğundan beri yeni bir hareket oluşturma amacındaydı. Demokratik Sol Halk Partisi'nin yeniden kurulduğu kurultayda bulunanlar içerisinden 60 kişilik kurucu üye şimdi de Hüseyin Alpay liderliğinde "Milliyetçi Sol Parti" adı altında örgütlenerek bu örgütlenmenin partileşmesi kesinleştirildi.

Kurucu üye sayısı 60 olan ve Demokratik Sol Halk Partisi'nden ayrılan üyelerden oluşan yeni parti hareketi hakkında Hüseyin Alpay, "Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi, Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.