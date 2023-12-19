Milletvekili Yıldırım: En Büyük İnsan Hakları İhlali Gazze'de Yaşanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Av. Adem Yıldırım, meclis televizyonunda komisyon çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslamofobi ve ırkçılık konularının dünya ve Türkiye gündemini ilgilendiren bir konu haline geldiğini ve İnsan Hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerin Gazze olduğunu vurgulayan Yıldırım, dünya kuruluşlarının bu konuda etkisiz olduğunu ve yalnızca Yahudileri ve İsraillileri koruduğunu söyledi.

İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Adem Yıldırım, meclis televizyonuna komisyon çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun çalışma amacına ilişkin bilgi veren Yıldırım, İslamofobi'nin yoğun olarak görüldüğü ülkelerde yerinde ziyaretler yapılacağını söyledi.

Yıldırım; "İslamofobi ve ırkçılık denildiği zaman hem alanı geniş hem dünya gündemi hem Türkiye gündemini ilgilendiren bir konu haline geliyor. Bazen açıktan İslam karşıtlığı ve düşmanlığı yapılırken bazen açıktan İslam düşmanlığı yapılırken bazen subliminal mesajlarla ırkçılık ve İslam karşıtlığı yapılıyor. Son dönemde baktığımız zaman çok açık ve bariz bir şekilde bir İslam karşıtlığından bahsediyoruz. Daha çok Batıdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Her Türlü özgürlüğü serbest bıraktığını söyleyip İslam'la ve Müslümanlarla alakalı özgürlüğü kısıtlayan bu tür ülkelere ziyaretler yapmayı planlıyoruz.

Oradaki öne çıkmış bir takım kanaat önderleriyle, yapılarla, STK'larla oradaki bizim ataşelerimiz, büyükelçilerimiz ve başka Müslüman ülkelerde ki öne çıkan yapılarla tabi ki görüşmeler yapıp oradan aldığımız görüşmeleri O devletlerin yetkili makamlarıyla paylaşıp gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Gereğinin yapılmadığı takdirde de tüm dünya kamuoyuna orada ki yaşananları ilan etmiş olacağız."

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik özgürlük ve demokrasi eleştirilerini de gündemine aldıklarını belirten Yıldırım, şöyle dedi;

"Avrupa bize özgürlük ve demokrasiden dem vuruyor. Türkiye ile Avrupa'yı kıyasladığımız zaman hangi alanda olursa olsun İnsan hakları alanında, hukuk alanında, polis ve vatandaş arasındaki ilişkinin nasıl ve ne şekilde olması gerektiği alanlarda, devletle vatandaş arasındaki ilişki anlamında baktığımız zaman Türkiye çok daha özgür bir ülke olduğunu çok daha bir vatandaşına sahip olduğunu görebiliyoruz.

"En temel İnsan Hakları İhlali Gazze'de yaşanıyor!"

Birinci gündemimiz Gazze en temel insan haklarının ihlal edildiği yer burası. Tüm insan hakları adı altında Dünya'da kurulan tüm kuruluşları aslında sıfırlayan yer haline geldi Gazze. Bu kuruluşların ne kadar boş olduklarını ne kadar anlamsız olduğunu sanki bu kuruluşların tüm insan hakları için değil de sadece yahudileri korumak, israillileri korumak için kurulan bir kuruluşlarmış da insan hakları isminin arkasına sığınmış gibi bir durumu da ortaya çıkarttımaalesef.

7 Ekim'de bir saldırı oldu hemen Hamas'ı terörist ilan ettiler. Vay sivillere saldırıyorsun. Diyelim ki sayılar üzerinden konuşalım, orada yüz sivil öldüyse Gazze'de yirmi beş bin sivil öldürdünüz. Yüz sivil ölürken insan hakları devreye giriyor da yirmi beş bin çocuk, kadın, sivil ölürken nerde kalıyor bu insanlık. Hani biz insanlıktan yanaydık? Hani insan haklarından yanaydık? Acaba Gazze ismini değiştirsek Ukrayna ya da Kiev yapsaydık ya da Gazze'de ki yaşayan çocuklarımızın rengini değiştirsek sarı saçlı mavi gözlü beyaz tenli yapsaydık acaba böyle davranacaklar mıydı? Onların bu katliamına sessiz kalmalarının temel sebebin altında işte bu İslam karşıtlığı yatmaktadır." dedi.