Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı ise Mikail Yılmaz. Mikail Yılmaz kimdir? Mikail Yılmaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MİKAİL YILMAZ KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen Mikail Yılmaz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayıdır.