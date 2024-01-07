MG4 hangi ülkenin markası? Sorusu, Masterchef büyük final ödülü olması nedeniyle Masterchef All Star 2024 izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Markanın hangi ülkede kurulduğu ve ne malı olduğu merak konusu oluyor. Peki, MG4 hangi ülkenin markası? MG markası hangi ülkede üretiliyor, nerenin ürünü?

MG4 HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

MG (Morris Garages), 1924 yılında İngiltere'de kurulan köklü bir otomotiv markasıdır. 1924-2005 yılları arasında, özellikle iki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınan birçok ikonik model üretmiştir. Bu dönemdeki sahiplik yapısı şu şekildedir: 1924–1935 MG Car Company, 1935–1952 Nuffield Organisation, 1952–1967 British Motor Corporation, 1967–1968 British Motor Holdings, 1968–1986 British Leyland Motor Corporation, 1986–1988 Rover Group, 1988–1994 British Aerospace, 1994–2000 BMW, ve 2000–2005 MG Rover Group.

Ancak, marka 2005 yılında Çin merkezli Nanjing Otomobil Grubu tarafından satın alındı. Bu süreçte MG ismi ve üretim tesisleri Çinli şirketin bünyesine geçti. 2007 yılında, MG, Çin merkezli SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) ile birleşerek üretime devam etti. Bu birleşme, markanın gelecekteki gelişimine ve uluslararası pazardaki varlığına katkı sağladı. MG'nin köklü geçmişi ve Çinli ortaklarıyla olan işbirliği, markanın otomotiv endüstrisindeki yerini sürdürmesine olanak tanımıştır. Markanın şu anki merkez Oxford, İngiltere'dir.