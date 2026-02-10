Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta mezarlıkta hareketsiz bulunan 39 yaşındaki kadının iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Gaziantep Adliyesi'ne giden bir kişi, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.
- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda 39 yaşındaki A.K. isimli bir kadın iple boğularak öldürüldü.
- H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu.
Kahramanmaraş'ta mezarlıkta bir kadın cesedi bulundu.
İPLE BOĞULMUŞ
Alınan bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.
ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU
Olayla ilgili H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.