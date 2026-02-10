Haberler

Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı

Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta mezarlıkta hareketsiz bulunan 39 yaşındaki kadının iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Gaziantep Adliyesi'ne giden bir kişi, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda 39 yaşındaki A.K. isimli bir kadın iple boğularak öldürüldü.
  • H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Kahramanmaraş'ta mezarlıkta bir kadın cesedi bulundu.

İPLE BOĞULMUŞ

Alınan bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

Olayla ilgili H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı'nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Biri 5 diğeri 6 yaşındaydı! İki kardeş birlikte ölüme gitti
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu